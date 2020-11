Chuva faz casa desabar e árvore despencar sobre residência em Manaus

Manaus/AM - Pelo segundo consecutivo, as chuvas causam tragédias e deixam populares apreensivos na capital. Nesta quarta-feira (25), uma casa de alvenaria desabou no bairro Tarumã e outras quatro ocorrências semelhantes foram notificadas à Defesa Civil do Município.

No bairro Cidade de Deus, por exemplo, um barranco deslizou e no Mauzinho uma residência corre o risco de desmoronar a qualquer momento.

Na zona Sul, mas precisamente no bairro de Petropólis, uma árvore caiu em cima de uma casa enquanto no Santo Antônio, na Zona Oeste, pontos de alagação foram registrados por moradores.