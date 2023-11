Chuva devolve qualidade do ar em Manaus

O site ainda aponta que a cidade é a 10ª com mais poluição no ar no Brasil, uma grande melhora, após ficar por semanas como uma das piores do mundo.

Segundo o site World's Air Pollution, que mede a qualidade do ar em todo o mundo, Manaus está com cenário moderado, aceitável para a saúde da população.

De acordo com o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), a qualidade do ar na capital amazonense é boa e moderada na maioria das zonas da cidade.

