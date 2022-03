Chuva causou desabamento de casas e deslizamento de terra em Manaus

Manaus/AM - A chuva desta quarta-feira (30) causou desabamento de casas e deslizamento de terra em bairros de Manaus. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos oito ocorrências foram registradas.

Entre elas, um deslizamento de um barranco na rua Yolanda, no bairro Zumbi dos Palmares, que tomou conta do quintal de uma casa. Também houve outro deslizamento no bairro Nova República.

Duas casas desabaram sendo uma de alvenaria na Rua André Vidal, no bairro Dom Pedro, e outra de madeira na Rua Aricá, no bairro Mauazinho. Há o registro de uma alagação no bairro Cidade de Deus.

Segundo a Defesa Civil, as fortes chuvas também causaram rachaduras em uma casa no bairro da Glória, e em outra casa na Rua Santana, no bairro Nova Esperança está com risco de desabamento. Os casos estão sendo monitorados.