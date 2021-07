Chocante: Fotos mostram acidente que matou capitão e cabo da PM na AM-010

Manaus/AM - Imagens divulgadas na tarde deste domingo (11), mostram a violência do acidente que matou o capitão da PM, Márcio da Silva Santana, e o colega dele, o cabo Vando Tinoco Cavalcante, por volta das 3h30, na rodovia AM-010.

As cenas são fortes e mostram que uma das vítimas, que estava no banco do passageiro, da frente, foi arremessada para fora do carro.

O motorista teve o corpo atravessado por uma chapa de aço da carreta, ele ficou preso na ferragens. Apenas uma jovem, que também estava no veículoo sobreviveu e está internada. O caso dela é grave.

O carro do trio se chocou com uma carreta tipo prancha que estava parada na rodovia em pane mecânica. O automóvel colidiu com tanto impacto que foi parar embaixo da carreta.