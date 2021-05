Cheia: Mudança na rota de ônibus no Centro de Manaus é adiada

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) decidiu adiar os desvios das linhas de ônibus programados para esta segunda-feira (24) até que, de fato, os coletivos não consigam mais trafegar no trecho alagado próximo ao Terminal da Matriz, devido a cheia do Rio Negro.

A determinação tem como um de seus objetivos não prejudicar o comércio no Centro Histórico de Manaus.

A prefeitura de Manaus reforça que está tomando todas as medidas necessárias, nos trechos já interditados, para garantir a fluidez, segurança aos condutores e pedestres, e vai continuar monitorando a subida do nível das águas do rio Negro, para que, em último caso, possa fazer os ajustes na circulação dos ônibus do sistema de transporte coletivo de Manaus.

O IMMU, diariamente, conta com uma equipe de monitoramento de 40 agentes de trânsito e fiscais de transportes na área central, para dar o apoio necessário aos motoristas que trafegam no entorno das interdições com informações sobre desvios e opções de circulação, fiscalizações e mantendo a boa fluidez aos que optam em trafegar naquela área.