Cheia 2021: Rua dos Barés no Centro de Manaus é interditada

Manaus/AM - A Rua dos Barés vai interditar, a partir das 16h desta segunda-feira (3), a rua dos Barés, no cruzamento com a rua Pedro Botelho, no centro da cidade, zona Sul. A medida é necessária por conta do avanço do nível das águas na via, causando alagamento e comprometendo a circulação de veículos no entorno.

A interdição do tráfego vem sendo monitorada pelos agentes de trânsito do IMMU, que diariamente fazem rondas para constatar os alagamentos e a dificuldade de fluxo de veículos no local.