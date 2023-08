Cetam abre inscrições para 20 mil vagas em cursos

Manaus/AM - O Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre hoje, a partir de 8h, as inscrições para 20 mil vagas em cursos de Qualificação Profissional na modalidade de Ensino a Distância (EaD). As inscrições podem ser feitas até até às 23h59 da sexta-feira.

Os cursos são para capacitação, qualificação, formação e aperfeiçoamento profissional de curta duração. O acesso às vagas, conforme previsto no edital, será realizado por meio de inscrição on-line.

Os interessados em concorrer aos cursos, que ainda não estejam cadastro no sistema do Cetam, devem acessar o Portal do Candidato (https://inscricao.cetam.am.gov.br/) e realizar o cadastramento.

No dia de abertura das inscrições, o candidato deve acessar o Portal de Inscrição (https://cursos.cetam.am.gov.br/) e verificar os pré-requisitos para o curso desejado no edital.

O edital completo está disponível no Portal do Cetam (https://www.cetam.am.gov.br/tudo-sobre-inscricoes/). O Cetam recomenda a leitura atenta do edital para compreensão das orientações e escolha dos cursos.