Cetam abre hoje inscrições para 22 cursos em Manaus

Estão abertas a partir de hoje as inscrições do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) para 31 mil vagas em cursos de Qualificação Profissional na modalidade de ensino a distância (EaD). As inscrições seguem até 23h59. São ofertados 22 cursos.

Do total de cursos, dois são com mediação por tutoria (estes para o público com formação superior e são voltados para Educação Profissional e Tecnológica).

Os demais são cursos autoinstrucionais, ou seja, sem a mediação por tutoria.

O Cetam recomenda que, antes das inscrições, os interessados nas vagas façam o cadastro no Portal do Candidato, pelo link inscricao.cetam.am.gov.br.

Há vagas para assistente de Controle de Qualidade; Assistente de Logística; Assistente de Crédito e Cobrança; Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem; Assistente de Recursos Humanos; Inglês Aplicado a Serviços Turísticos; Fotografia; Geopolítica na Amazônia; Marketing Pessoal e Profissional; Microempreendor Individual na Prática; Noções de Língua Brasileira de Sinais para atendimento ao cliente.

E ainda para noções de Gestão Ambiental na Amazônia; Noções de Contabilidade; Noções de Atendimento ao Cliente; Operador de Telemarketing; Podcast - Gravação, Edição e Publicação; Powerpoint - 2019; Rotinas Administrativas Básicas; Vídeo – Gravação, Edição e Publicação; Word Avançado; Itinerário da Formação Técnica e Profissional no Novo Ensino Médio; Planejamento e Avaliação na EPT.