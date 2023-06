Cerca de 900 flutuantes do Tarumã serão fechados, diz prefeito de Manaus

“Nós estamos trabalhando para poder diversificar ainda mais a nossa proteção ao meio ambiente. Nós temos uma decisão judicial que precisa ser cumprida. Nos próximos dias, vamos finalizar o nosso plano de ação para começar a notificar os flutuantes irregulares que têm na bacia do Tarumã-Açú, são 900 flutuantes e eu tenho certeza que nós vamos fazer a remoção de vários deles, porque muitos estão irregulares, e dessa forma nós estamos contribuindo para preservar a última microbacia da cidade. Nós estamos buscando também com essa decisão preservar os nossos mananciais”, afirmou o prefeito na segunda-feira (5).

Manaus/AM - Cerca de 900 flutuantes irregulares devem ser retirados da orla do rio Tarumã, na zona Oeste de Manaus, segundo informação do prefeito David Almeida. O fechamento dos estabelecimentos vai cumprir decisão judicial, pois os flutuantes causam degradação ambiental.

