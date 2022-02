Cerca de 50 pessoas foram presas por fogos em Manaus, diz governador do Amazonas

Manaus/AM- O Governador do Amazonas, Wilson Lima, informou por meio de uma publicação no instagram nesta quinta-feira (10), que cerca de 50 pessoas foram presas por soltar fogos em Manaus. A ação teria sido por uma comemoração da facção Comando Vermelho. “Até agora, cerca de 50 criminosos já foram presos. Nós não vamos permitir que bandido nenhum tire o sossego da nossa população”, disse o governador em vídeo. O foguetório, que aconteceu em vários bairros de Manaus, seria uma comemoração do Comando Vermelho por dois anos da facção na capital. Um informativo chegou a ser divulgado pela facção informando sobre o motivo da queima de fogos. O caso se tornou um dos mais comentados no Twitter. Moradores publicaram vídeos que mostram a intensa queima de fogos, que durou cerca de 10 minutos em alguns pontos da cidade.

