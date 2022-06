Cerca de 2 toneladas de lixo são retiradas do lago do Tarumã em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 2 toneladas de lixo foram retiradas, nesta quinta-feira (02), do lago do Tarumã, na foz do igarapé do Gigante, em Manaus. A atividade de conscientização e preservação teve como objetivo promover ações ligadas à restauração ecológica em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, celebrada no início do mês de junho.

O igarapé do Gigante, cuja microbacia é parte da macrobacia do Tarumã, considerado uma bacia hidrográfica mista (parte dela se encontra na zona urbana e parte na zona rural) e vem sofrendo há décadas com as significativas alterações ambientais em todo o seu curso d’água. Em cada ponto por onde passa, recebe todo o esgoto e lixo desses locais. Os dejetos desembocam no rio Negro, pouco antes deste desaguar no rio Amazonas.

Apesar de toda a degradação, animais terrestres e aquáticos, bem como aves continuam se aninhando no Gigante, porém suas populações vêm diminuindo gradativamente.