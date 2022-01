Cerca de 130 crateras formadas em barrancos ameaçam casas em Manaus

Manaus/AM- Cerca de 130 crateras formadas em barrancos ameaçam a segurança de residências em várias zonas de Manaus. Esse número é de um estudo feito em 2019 pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em parceria com a Defesa Civil. No levantamento, houve a investigação de 484² da Zona Urbana da capital, que conta hoje com mais de 2 milhões de pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Há ocorrências no solo como as chamadas "voçorocas" que derrubaram duas casas no último dia 1, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Já existem registros de voçorocas nos bairros Cidade Nova, Francisca Mendes, Canaranas, Nova Cidade, Mauazinho, São Jorge, São José, Colônia Antônio Aleixo, Distrito Industrial 2, dentre outros. A Zona Leste lidera o número de ocorrências de voçorocas, seguida da Zona Norte.

O geólogo Marco Antônio Oliveira, explicou que o fenômeno já foi descrito há várias décadas pelos antigos habitantes, que apontavam essa movimentação no solo, principalmente nas áreas de encostas.

As chamadas voçorocas, segundo ele, aumentam rapidamente e ameaçam áreas que não estavam próximas a barrancos, mas acabaram afetados com a evolução da erosão.

Ao contrário das outras causas de erosão, as voçorocas podem surgir em qualquer ambiente com características que combinem declive, excesso de chuvas e ausência de vegetação, independentemente da ação do homem.

Para o geólogo, nessas áreas onde estão os buracos, há necessidade de de um planejamento urbano mais adequado, para conduzir as águas pluviais com mais cuidado, para que se evite novos problemas como esses no futuro.

No ano passado, o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, disse que a Prefeitura já concluiu 12 obras em crateras da capital.

Hoje, há equipes de infraestrutura do município trabalhando em crateras localizadas nos bairros Cidade Nova, Mauzinho e Centro.

Por serem obras complexas e demandam um alto volume de recursos, a prefeitura aguarda parceria dos governos estadual e federal para a execução de mais intervenções.