Cerca 85 mil atendimentos online foram efetivados por serviços do município

Manaus/AM - Com o atendimento presencial suspenso desde o dia 23 de março, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a central do Manaus Atende, serviço de atendimento tributário da Prefeitura de Manaus, passou a utilizar seus canais online para atendimento de 100% das demandas dos contribuintes. Em cinco meses, foram registrados 84.976 atendimentos virtuais.

“Tivemos a preocupação de priorizar a saúde das pessoas, mas sem deixar também a saúde financeira do município ser mais impactada neste período. Além das reformas e contenções de gastos que fizemos, mantivemos os serviços essenciais aos contribuintes funcionando, reforçando o atendimento on-line e garantindo que o manauara pudesse realizar qualquer procedimento via portal, sem sair de casa, para sua segurança e dos nossos servidores também”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Do total de atendimentos, 35% são referentes às solicitações dos contribuintes por meio do “Fale Conosco”, canal on-line disponível no portal de serviços http://manausatende.manaus.am.gov.br. O segundo canal de atendimento virtual mais demandado pelos contribuintes é Call Center 156, pelo qual os atendentes tiram dúvidas e orientam os cidadãos via telefone. Até agosto, aproximadamente 22 mil chamadas atendidas foram registradas.

Outro canal bastante demandado para tirar dúvidas dos contribuintes também pode ser acessado pelo portal de serviços Manaus Atende, o atendimento virtual via chat. De abril a agosto, 14.527 contribuintes recorreram a essa ferramenta de atendimento.