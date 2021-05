Centros de Especialidades Odontológicas em Manaus retomam atividades

Manaus/AM - Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), estão retornando gradativamente às atividades. Por causa da crise sanitária gerada pela Covid-19, essas unidades, gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), estavam atendendo somente casos de urgência, como fraturas de dentes, abscessos dentários, dor de dente intensa de início súbito e biópsia de lesões suspeitas de câncer, encaminhados pelos cirurgiões-dentistas das Unidades Básicas de Saúde (UBS), seguindo as recomendações do Ministério da Saúde.

A saúde bucal faz parte da carteira de serviços que a Semsa oferece aos usuários. “Durante os picos da pandemia, os atendimentos em odontologia precisaram ser suspensos como forma de proteger os profissionais e os usuários de uma possível contaminação. Com a situação de casos de Covid mais estabilizada em Manaus, o prefeito David Almeida sugeriu que fôssemos retomando esses atendimentos de forma gradual”, disse a titular da Semsa, Shádia Fraxe.

A prefeitura dispõe, atualmente, de quatro CEOs, localizados nos Distritos de Saúde (Disas), e conta ainda, por meio de um convênio com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com o CEO da UEA. Para ter acesso aos serviços, o usuário precisa, de posse do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), ser avaliado por um cirurgião-dentista de qualquer UBS, que dará o encaminhamento para o serviço especializado, se necessário.

Os CEOs oferecem atendimentos especializados para usuários que buscam por serviços de saúde bucal. São referência em diversas cirurgias e estão preparados, inclusive, para atender Pessoas com Deficiência (PcDs).

Os serviços ofertados nos CEOs fazem parte da Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, que tem modificado a vida de milhões de brasileiros por meio do acesso a serviços odontológicos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento oferecido é uma continuidade do trabalho realizado pelas equipes de Saúde Bucal da rede de Atenção Primária, que são responsáveis pelo primeiro atendimento ao paciente e pelo encaminhamento aos CEOs, dos casos mais complexos.

Localização dos Centro de Especialidades Odontológicas

CEO OESTE – Professor João Luís Ribeiro Mendonça (rua Comandante Paulo Lasmar, s/n°, Conjunto Santos Dumont)

CEO SUL – Doutor José Fortunato de Oliveira (rua São Lázaro, s/n°, São Lázaro, final das linhas dos ônibus 704 e 708)

CEO LESTE – Professor Doutor Jair Machado Santos da Rocha (rua J, Quadra 64, N° 7, São José Operário, Etapa B)

CEO NORTE – Doutor Rubim Sá (rua 77, n° 26, Quadra 240, Núcleo 11, Cidade Nova II - depois da escola estadual Dom Milton)

CEO UEA – Professor Graça Marrocos de Oliveira – Convênio (rua 4, Casa 5, Conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, (Próximo a escola Mayara Aziz)

Serviços prestados

· Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca

· Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros

· Periodontia especializada

· Endodontia

· Atendimento à pessoa com deficiência

· Odontopediatria

· Ortodontia (preventiva)

· Prótese total (somente no CEO Oeste)

Documentação necessária para o atendimento

· Cartão Nacional de Saúde

· Encaminhamento padrão do cirurgião-dentista da Atenção Primária