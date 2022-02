Centro de Manaus terá grande ação de limpeza este mês

As atividades também contam com o grupo Garis da Alegria.

Manaus/AM - No último sábado deste mês, dia 26, a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) vai realizar uma grande ação de limpeza no centro de Manaus. Serviços como varrição, lavagem, capinação, remoção de lixo e outros trabalhos serão realizados no local.

