Centro de Manaus tem caos e trânsito parado após interdições

A avenida Constantino Nery é uma das mais afetadas. Há mais de uma hora o fluxo de veículos está parado no local e mesmo as rotas alternativas apresentam bastante retenção.

Manaus/AM - As alterações realizadas no trânsito do Centro estão causando um verdadeiro caos e congestionamentos quilométricos na manhã desta terça-feira (1), nas principais avenidas da capital.

