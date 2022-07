Centro de Manaus pesquisa tratamento das sequelas da Covid-19 em idosos

Anteriormente, testes e análises clínicas eram realizados em laboratórios de universidades parceiras, pela falta de estrutura física. Com investimentos, a equipe de pesquisadores da unidade passou a contar com equipamentos de última geração, além de um complexo dividido em 20 salas de pesquisa, classificação e distribuição de amostras, hematologia, bioquímica, uroanálise, limpeza

A experiência consiste, ainda, no desenvolvimento de um produto nano tecnológico que atualmente está inscrito em um edital da Fundação de Amparo e Pesquisas do Amazonas (Fapeam).

“Nós sabemos que os idosos passaram por um período muito difícil na pandemia. Também está sendo assustador pela quantidade de sequelas que ficaram. Então, nós desenvolvemos uma escala que não existe, ainda, em nenhum sistema de saúde, que ainda está em fase de teste, para verificarmos como está o nível de sequelas desses idosos aqui no Amazonas”, revelou Verônica Azzolin, 30, bioquímica e coordenadora de pesquisa do Gerontec.

