Centro de exames odontológicos da UEA retoma atendimentos a usuários do SUS

Manaus/AM - Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos na rede de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que têm necessidade de exames complementares nas áreas de atuação do Centro de Radiologia e Imaginologia Odontológica, voltaram a ser beneficiados pelos serviços que estavam com as atividades reduzidas por conta da pandemia da Covid-19. Os trabalhos são fruto de uma parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O Centro de Radiologia e Imaginologia Odontológica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na policlínica Odontológica da Universidade do Estado do Amazonas, na avenida Codajás, bairro Cachoeirinha, zona Sul, com atendimento aos usuários da rede pública de saúde. Os serviços tecnológicos auxiliam no diagnóstico de problemas relacionados ao complexo buco-maxilo-facial.

Serviços

Os serviços ofertados no Centro são realizados por uma equipe formada por um cirurgião-dentista, especialista em radiologia odontológica, e dois técnicos de radiologia. Radiografia periapical, radiografia periapical interproximal (Bite-Wing), radiografia oclusal, radiografia panorâmica, radiografia de seios da face, radiografia de articulação temporomandibular bilateral, tomografia computadorizada de face/seios da face/ articulação temporomandibular são os exames realizados.

Para ter acesso aos exames, os usuários da Atenção Primária em Saúde (APS) precisam ser encaminhados pelos cirurgiões-dentistas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou pelos profissionais da área de odontologia da Atenção Especializada, que trabalham nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) da Semsa.

De acordo com a gerente de Saúde Bucal da Semsa, Andrea Gomes, esses profissionais irão avaliar a necessidade de realizar um exame complementar para fazer o diagnóstico do paciente e vão, por meio da requisição padrão, encaminhar o usuário para o Centro de Radiologia e Imaginologia Odontológica.

“O usuário realiza o agendamento do exame por telefone e deve comparecer no dia e horário marcados, levando a requisição da UBS ou do CEO”, assinala a gerente.