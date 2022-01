Centro de Estudos de Línguas da Ufam divulga seleção de estagiários; veja edital

Manaus/AM - O Centro de Estudos de Línguas - Projeto CEL - da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas (Flet/Ufam) torna pública, através do edital 001/2022, a seleção de estagiários Bolsistas Administrativos e Bolsistas Pedagógicos para atuarem no Centro de Estudos de Línguas (CEL) e Idiomas sem Fronteiras (ISF) da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus.

A atuação dos estagiários Bolsistas Administrativos será exercida de forma remota e/ou híbrida. A atuação dos estagiários Bolsistas Pedagógicos será realizada mediante a regência de turmas com aulas (on-line) síncronas e atividades assíncronas, com a possibilidade de turmas e/ou reuniões pedagógicas de forma híbrida. As vagas para bolsistas serão preenchidas conforme a necessidade doProjeto CEL e do ISF, a depender da formação de turma em 2022.

Em caso de não haver turmas suficientes para os candidatos classificados, será gerado um cadastro reserva para contemplá-los no semestre subsequente.