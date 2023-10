Centro de Bionegócios da Amazônia recebe expedição da Aberje

Manaus/AM - Um grupo formado por 18 jornalistas e gestores de Comunicação que desenvolvem ações e projetos no âmbito da Sustentabilidade junto às empresas do setor privado instaladas nas regiões Sul e Sudeste visitou as dependências do Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), na tarde desta terça-feira (3), para conhecer as potencialidades do Instituto no processo de desenvolvimento da bioeconomia da Amazônia.

A iniciativa foi da Academia Amazônia Ensina (Acae) em parceria com a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) e visa gerar impacto socioambiental, contribuindo com a formação de jovens e adultos para uma visão ampliada e contemporânea em torno do problema ambiental e das oportunidades de conciliação do desenvolvimento econômico e a conservação ambiental no século 21.

Durante a visita, o grupo teve a oportunidade de conversar com os pesquisadores do CBA e conhecer algumas das pesquisas desenvolvidas nos laboratórios da instituição, a exemplo do trabalho desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e coordenado pela pesquisadora Simone da Silva que trata da elaboração de bioprodutos derivados da fibra do curauá (Ananas erectifolius). As fibras do curauá são resistentes e duráveis, sendo extraídas das folhas da planta e utilizadas para a produção de diversos produtos, como cordas, tecidos, artesanato, papel e até mesmo componentes automotivos e acústico em construções sustentáveis.

A pesquisa que garantiu o aumento da rentabilidade de óleos essenciais de copaíba, andiroba e buriti e o projeto que trata do desenvolvimento de embalagens ativas e biodegradáveis para conservação de alimentos, a partir do amido da farinha, também atraíram a curiosidade do grupo. “Tenho a certeza de que volto para minha cidade, sendo outra mulher, outra profissional e com um outro olhar sobre a Amazônia e com mais chances de fazer uma comunicação mais adequada e mais correta. Seria muito bom que mais colegas e outras pessoas pudessem ter essa experiência”, afirmou a jornalista de Minas Gerais, Lílian Ribas.

A visita do grupo foi acompanhada pelos gestores do CBA das áreas de Operação, Projetos e Administração e Finanças.