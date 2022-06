Centro de Artes da Ufam abre inscrições para cursos de música

Manaus/AM - O Centro de Artes da UFAM realiza, até 10 de junho, pré-inscrição para os cursos livres presenciais de Música. Os interessados podem ser inscrever no link.

Os cursos oferecidos são:

1. CURSO VIOLÃO POPULAR INTERMEDIÁRIO/AVANÇADO

* MINISTRANTES: Jonas Roberto dos Santos Pinheiro

* IDADE DOS PARTICIPANTES: A partir de 10 anos

* TOTAL de VAGAS: 15

* PRÉ-REQUISITOS: Ter o Violão

* DIA DA SELEÇÃO: Dia 10/06/2022 das 14h00 às 17h00 - Na UNIDADE II do CAUA, localizada na R. Simon Bolívar, 215, Centro (Praça da Saudade).

* DIA DA AULA: 6ª feira HORÁRIO: Das 13h15 às 15h00.

* INICIO DO CURSO: 10/06/2022.

* TERMINO DO CURSO: 06/08/2022.

* RESUMO: Estudo coletivo, prático e teórico de violão popular. Buscando ampliação da relação do aluno com o instrumento, técnicas básicas e intermediarias. Um ensino progressivo desenvolvido a partir de um repertório popular.



2. CURSO VIOLÃO POPULAR INICIANTE

* MINISTRANTES: Jonas Roberto dos Santos Pinheiro

* IDADE DOS PARTICIPANTES: A partir de 10 anos

* TOTAL de VAGAS: 15

* PRÉ-REQUISITOS: Ter o Violão

* DIA DA SELEÇÃO: Dia 10/06/2022 das 14h00 ás 17h00 - Na UNIDADE II do CAUA, localizada na R. Simon Bolívar, 215, Centro (Praça da Saudade).

* DIA DA AULA: 6ª feira HORÁRIO: Das 15h15 às 17h00.

* INICIO DO CURSO: 10/06/2022.

* TERMINO DO CURSO: 06/08/2022.

* RESUMO: Estudo coletivo, prático e teórico de violão popular.Buscando ampliação da relação do aluno com o instrumento, técnicas básicas e intermediarias. Um ensino progressivo desenvolvido a partir de um repertório popular.



3. CURSO VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO PARA IDOSO

* MINISTRANTES: Josenir Gregório da Silva

* IDADE DOS PARTICIPANTES: A partir de 60 anos

* TOTAL de VAGAS: 15

* PRÉ-REQUISITOS: Ter o Violão

* DIA DA SELEÇÃO: Dia 10/06/2022 das 14h00 às 17h00 - Na UNIDADE II do CAUA, localizada na R. Simon Bolívar, 215, Centro (Praça da Saudade).

* DIA DA AULA: 6ª feira HORÁRIO: Das 13h15 às 15h00.

* INICIO DO CURSO: 10/06/2022.

* TERMINO DO CURSO: 06/08/2022.

* RESUMO:

- Oportunizar o ingresso dos alunos na arte musical, despertando o gosto pela música e suas expressões e relacionando conceitos musicais elementares com contextos culturais variados.

- Promover a compreensão de conceitos teóricos básicos como harmonia, melodia e ritmo;

- Desenvolver a sensibilidade ao ritmo, percepção auditiva, coordenação motora e memória;

- Conhecer diversos gêneros musicais e seus contextos históricos;

- Dominar a leitura de cifras e de partitura em nível básico.



4. INICIAÇÃO AO VIOLÃO

* MINISTRANTES: Josenir Gregório da Silva

* IDADE DOS PARTICIPANTES: A partir de 15 anos

* TOTAL de VAGAS: 15

* PRÉ-REQUISITOS: Ter o Violão

* DIA DA SELEÇÃO: Dia 10/06/2022 das 14h00 às 17h00 - Na UNIDADE II do CAUA, localizada na R. Simon Bolívar, 215, Centro (Praça da Saudade).

* DIA DA AULA: 6ª feira HORÁRIO: Das 15h15 às 17h00.

* INICIO DO CURSO: 10/06/2022.

* TERMINO DO CURSO: 06/08/2022.

* RESUMO: As aulas serão de caráter teórico e prático. Na parte teórica serão abordados os parâmetros do som e as nomenclaturas musicais dentro do universo violonístico. A parte prática é a execução da canção proposta no repertório musical da aula.



5. CURSO PIANO BÁSICO

* MINISTRANTES: William Wallace de Sousa da Silva

* IDADE DOS PARTICIPANTES: A partir de 13 anos

* TOTAL de VAGAS: 10

* PRÉ-REQUISITOS: Conhecimento básico referente à leitura de partitura e técnica/ Ter o Instrumento (piano ou teclado)

* DIA DA SELEÇÃO: Dia 10/06/2022 das 14h00 às 17h00 - Na UNIDADE II do CAUA, localizada na R. Simon Bolívar, 215, Centro (Praça da Saudade).

* DIA DA AULA: 6ª feira HORÁRIO: Das 13h15 às 15h00.

* INICIO DO CURSO: 10/06/2022.

* TERMINO DO CURSO: 06/08/2022.

* RESUMO: O curso é focado nas pessoas que já tem conhecimento básico da teoria e técnica necessária para a execução de peças musicais iniciantes. Através do curso, busca-se desenvolver a técnica instrumental através do estudo de exercícios e obras musicais que estimulem o desenvolvimento do aluno.



6. CURSO INICIAÇÃO AO PIANO E TEORIA MUSICAL

* MINISTRANTES: William Wallace de Sousa da Silva

* IDADE DOS PARTICIPANTES: A partir de 15 anos

* TOTAL de VAGAS: 10

* PRÉ-REQUISITOS: Ter o instrumento (piano ou teclado)/Ter um metrônomo (aplicativo para celular).

* DIA DA SELEÇÃO: Dia 10/06/2022 das 14h00 ás 17h00 - Na UNIDADE II do CAUA, localizada na R. Simon Bolívar, 215, Centro (Praça da Saudade).

* DIA DA AULA: 6ª feira HORÁRIO: Das 15h15 às 17h00

* INICIO DO CURSO: 10/06/2022.

* TERMINO DO CURSO: 06/08/2022.

* RESUMO: O curso é voltado para o ensino inicial do instrumento, da teoria musical e da leitura de partitura, visando pessoas que tem pouco ou nenhum conhecimento referente à teoria e técnica. As aulas serão tanto práticas quanto teóricas. Ao fim do curso, espera-se que os alunos tenham obtido o domínio da técnica e da teoria musical básica necessárias para a execução de obras musicais de nível iniciante.