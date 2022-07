Cemitérios de Manaus registram 52 sepultamentos nesta sexta; nenhum por covid

Manaus/AM - Os cemitérios de Manaus registraram um total de 52 sepultamentos nesta sexta-feira (8). Destes, 47 foram nos espaços públicos, sem opção pelo serviço de cremação. Conforme o boletim, houve registro de cinco óbitos oriundos de outras cidades. Em um dos cemitérios particulares, houve o registro de cinco enterros no dia de hoje.

Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nenhuma foi declarada como Covid-19, assim como não houve nenhum caso suspeito. No único espaço privado que realizou sepultamento nesta sexta-feira, não houve registro de óbito pelo novo coronavírus.

O município informa ainda que houve o registro de 14 óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia, 13 foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

O balanço de sepultamentos não considera o número de enterros realizados no cemitério Parque Tarumã, visto que a administração do local não repassou os dados do dia de hoje.