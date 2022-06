Cemitérios de Manaus registram 19 sepultamentos; nenhum por Covid

Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas nenhuma foi declarada como Covid-19, assim como não houve nenhum caso suspeito. Nos espaços privados não foi registrado nenhum óbito pelo novo coronavírus.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informa que um total de 19 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital do Amazonas, nesta quinta-feira (23), todos nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), sem opção pelo serviço de cremação. Não houve registro de óbito oriundo de outra cidade. Nos cemitérios particulares, não houve registro de enterros no dia de hoje.

