Cemitério Nossa Senhora Aparecida ganha obra de modernização em Manaus

Manaus/AM - O cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, Zona Oeste, passa por uma obra que vai permitir a modernização e melhoria de infraestrutura dos permissionários que vendem flores, entre outros artigos, no local. Com mais de 80% dos serviços concluídos, a construção de 11 boxes vai permitir a padronização do espaço, abrigando tanto os trabalhadores quanto os populares, que visitam o espaço para prestar homenagens póstumas a seus entes queridos. A estrutura passa a contar com 11 boxes construídos em alvenaria, com cobertura em estrutura metálica, instalações elétricas e hidráulicas, além de conexão com esgotamento sanitário. O espaço apresenta recuo na pista, funcionando como uma baia, para que veículos não parem mais na via de rolamento de velocidade. Os boxes estão agrupados em conjuntos de três, tendo jardins e arborização para ambiente de estar e contemplação. O espaço ainda tem vagas de estacionamento, com recuo do meio-fio, para não impactar no trânsito.

