Cemitério do Tarumã passa por limpeza em Manaus

Manaus/AM - Para manter a limpeza e garantir o conforto e segurança dos munícipes que visitam seus entes queridos no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, neste sábado, 12/2, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realiza grande ação de limpeza no local.

A última roçada foi feita em janeiro, porém com as precipitações de chuvas no início do ano, o mato já estava alto. De acordo com o subsecretário de Operações da Semulsp, José Rebouças, o objetivo é deixar o cemitério sempre limpo e conservado, para que a população possa visitar e se despedir de seus entes queridos com segurança.

Outros cemitérios

A Prefeitura de Manaus segue presente em outros cemitérios da capital. As obras dos campos-santos rurais e urbanos estão 50% concluídas.

Os cemitérios receberam ordens de serviço para as devidas reformas no início de janeiro, assinadas pelo secretário da Semulsp, Sabá Reis. Os locais recebem melhorias nos prédios administrativos, capelas, muros e fachadas.

Os dez cemitérios que passam por reforma são: Nossa Senhora Aparecida; São João Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul; São Francisco, no Morro da Liberdade, zona Sul; Santa Helena, bairro São Raimundo, zona Oeste; Santo Alberto, na Colônia Antônia Aleixo, zona Leste; Nossa Senhora da Piedade, bairro Tarumã, zona Oeste; Nossa Senhora da Conceição das Lages, localizado às margens do rio Negro; Santa Joana do Puraquequara, às margens do lago do Puraquequara; São José do Jatuarana e Nossa Senhora do Carmo, ambos às margens do rio Amazonas. Os quatro últimos se encontram na área rural, e, no dia 7/1, o secretário Sabá Reis visitou os locais, onde pôde conhecer a realidade de cada um.