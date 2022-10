Cemitério Aparecida é revitalizado para Dia dos Finados em Manaus

Todos os servidores que estão empenhados na ação, almoçaram no local para adiantar os trabalhos, pois a meta é que até a próxima sexta-feira (21), tudo esteja concluído. Na ocasião, os trabalhadores usufruiram de uma apresentação do cantor David Assayag, que interpretou músicas religiosas.

Na quarta-feira (19), será realizada a manutenção nos caixotes e sepulturas que estiverem danificados. A ordem é deixar tudo pronto para o maior encontro ecumênico de pessoas na cidade. O secretário da Semulsp, Sabá Reis, que está despachando no local, disse que não abre mão de entregar um local digno para as pessoas homenagearem seus familiares.

Manaus/AM - O Cemitério Nossa Senhora Aparecida recebeu serviços de revitalização, nesta terça-feira (18), para a visitação no Dia dos Finados, no dia 02 de novembro. O cemitério fica localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Norte.

