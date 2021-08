CBF faz vistoria na Arena da Amazônia para manter Brasil x Uruguai em Manaus

O governador do Amazonas, Wilson Lima, já havia descartado a possibilidade por falta de tempo hábil para realizar reparos no estádio, no entanto, a comitiva vai verificar também local para treinamentos e estada. De acordo com o Globo Esporte, o Brasil enfrentaria Venezuela e Colômbia fora de casa, e depois, pela proximidade, faria o jogo com o Uruguai em Manaus.

Manaus/AM - Uma comitiva da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai avaliar nesta quinta (26) e sexta (27) as condições da Arena da Amazônia para manter o confronto Brasil x Uruguai, válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em Manaus. A partida está marcada para o dia 12 de outubro.

