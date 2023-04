Casal está entre vítimas de triplo homicídio em Manaus

No local do crime, curiosos se aglomeraram para saber o que estava acontecendo. Um carro do Instituto Médico Legal retirou os corpos das vítimas da cena do crime.

Manaus/AM - Três pessoas foram executadas a tiros na noite deste domingo (23), enquanto bebiam na frente de uma casa localizada na rua 31 do bairro Mutirão, zona Leste de Manaus. Entre as vítimas está o casal Jorge Alex Tavares, de 36 anos e Priscila de Oliveira, de 29 anos.

