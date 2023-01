Casal é flagrado com quase 400 kg de droga em fundo falso de canoa no Amazonas

Durante as buscas, os agentes localizaram o fundo falso, onde encontraram várias embalagens semelhantes a tijolos com a droga. O homem contou à polícia que foi contratado para levar os 388,6 kg de entorpecentes até o município de Novo Airão.

Segundo informações da polícia, após denúncias de que um motor de popa havia sido furtado em Santa Isabel do Rio Negro, os PMs de Barcelos realizaram uma abordagem na embarcação do casal. O homem negou o furto, e, ao demonstrar nervosismo, os policiais informaram que fariam uma vistoria.

Manaus/AM - Um casal de nacionalidade colombiana foi preso, nesta segunda-feira (16), após ser flagrado transportando quase 400 kg de droga escondidos no fundo falso de uma canoa, no porto de Barcelos, no Amazonas.

