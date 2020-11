Casal é arremessado de motocicleta em acidente grave em Manaus

Manaus/AM - Um casal que estava em uma motocicleta ficou ferido após ser atropelado na noite dessa terça-feira (17), na avenida das Flores, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte.

As vítimas foram arremessadas a metro do local do acidente. Testemunhas relataram que a colisão ocorreu porque a moto teria invadido inesperadamente a faixa onde um carro trafegava.

O motorista teria tentado frear, mas não conseguiu evitar o choque. O casal foi conduzido pelo Samu até um hospital, mas não foram repassadas detalhes do estado de saúde deles.