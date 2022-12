Casal é arremessado de motocicleta durante acidente em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um casal ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na avenida Passarinho, no bairro Terra Nova, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar, o homem e a mulher estavam em uma motocicleta que foi atingida por um carro. Com a força do impacto, os dois foram arremessado e bateram com a cabeça na sarjeta. Ambos usavam capacete e não tiveram ferimentos graves.

Agentes do Samu socorreram as vítimas e as encaminharam ao Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.