Casal do Rio de Janeiro adota quatro irmãos de Manaus; veja história

Manaus/AM - Um processo de adoção tardia de um grupo de quatro irmãos que vive em um abrigo de Manaus está em vias de ser concluído com sucesso no Juizado da Infância e Juventude Cível. Os irmãos têm 6, 8, 10 e 14 anos de idade e foram incluídos no projeto “Encontrar Alguém”, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que foi criado para ampliar a divulgação e em consequência aumentar a possibilidade da adoção de crianças e adolescentes de difícil colocação em família substituta.

Como resultado, um casal do Rio de Janeiro, que assistiu ao vídeo das crianças, acabou se encantando com a histórias dos irmãos e decidiu se candidatar para adotá-los. Após o período de adaptação em Manaus, a família seguiu no último fim de semana para o Rio de Janeiro. O casal pediu para não ter o nome divulgado.

Segundo a juíza da Infância e da Juventude Cível que acompanha o caso, Rebeca de Mendonça Lima, todo o processo ocorreu dentro do procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), seguindo o acompanhamento da equipe multidisciplinar da Vara da Infância, composta por psicólogos e assistentes sociais. Os primeiros contatos foram por videochamadas a partir de junho deste ano.

Após algumas semanas e a total interação com as crianças, deu-se início a uma nova etapa, na qual os pretendentes à adoção vieram para Manaus, alugaram uma casa e começaram o estágio de convivência em família. Após 15 dias de convívio e acompanhamento do Juizado, a nova família seguiu para o Rio de Janeiro, após audiência realizada com a juíza, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

A Vara da Infância e da Juventude Cível utiliza o projeto “Encontrar Alguém” como uma ferramenta de “busca ativa” de famílias para crianças de difícil colocação em famílias substitutas. O projeto divulga, de forma responsável e padronizada imagens (fotográficas ou por vídeo) e informações (textos) sobre crianças/adolescentes inseridos no Sistema Nacional de Adoção (SNA), sem perspectiva de adotantes pretendentes.

Atualmente, existem 54 crianças na lista de espera por adoção no Juizado da Infância e Juventude Cível. Desse total, 37 tem o perfil do projeto “Encontrar Alguém”.