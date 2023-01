Casa explode e idoso fica gravemente ferido em Manaus

Geraldo é natural de Goiânia, mas mora no beco no bairro Cidade Nova há muitos anos. Os vizinhos não sabem informar se ele tem parentes em Manaus, já que segundo eles, o homem não costumava receber visitas e é sempre visto sozinho.

Manaus/AM – Geraldo Gomes de Araújo, 79, teve parte do corpo queimado durante uma explosão ocorrida dentro da casa onde mora no Beco Raimundo Lima, no bairro Cidade Nova, na zona norte.

