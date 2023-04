Casa desaba e família escapa por pouco de desastre em Manaus

Manaus/AM - Uma família ficou desabrigada neste sábado (1), após a casa delas desabar na rua Rio Abunã, no bairro de Petrópolis, zona Sul de Manaus.

A Defesa Civil Municipal foi chamada, realizou uma vistoria e interditou o imóvel. Outras casas do entrono também foram vistoriadas e devem ser interditadas.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h30 e não havia ninguém no imóvel no momento do desabamento.

A equipe do órgão esteve no local e estima que pelo menos três famílias precisarão ser retiradas e encaminhadas à Secretaria de Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), para realizarem o cadastro do Auxílio Aluguel.