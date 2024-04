Casa de Praia Zezinho Corrêa terá 'Uma Noite no El Mosquiton' neste fim de semana

Manaus/AM - A Casa de Praia Zezinho Corrêa vai celebrar, neste sábado (13) o projeto "Uma Noite no El Mosquiton", antiga casa de festas, a partir da banda de rock Critical Age, além de mais três shows musicais realizados durante todo o fim de semana. O espaço está situado no complexo turístico Ponta Negra, na Zona Oeste.

Com entrada gratuita, as apresentações iniciam a partir das 18h, nos dois dias. No sábado, a banda amazonense Critical Age, fundadora do projeto "Uma Noite no El Mosquiton", trará músicas autorais e de sucesso das melhores bandas de rock brasileiro e mundial. O cantor Ângelo Márcio também subirá ao palco Murilo Rayol para animar a noite dos manauaras com muito show de pagode.

A “Tardezinha” de domingo (14), vai contar com duas vozes amazônicas: Mara Lima, intérprete do Boi Caprichoso, e na sequência, o cantor e apresentador da ciranda Princesinha da Vila, André Vaz, encerrando a noite com grandes sucessos das toadas de boi-bumbá.

El Mosquiton

Nos anos 90 e início dos anos 2000, Manaus era um centro de entretenimento, com uma variedade de boates, discotecas e casas de espetáculos que faziam sucesso com uma mistura eclética de música.

A El Mosquiton, situada onde, hoje, está a Casa de Praia Zezinho Corrêa, era uma das favoritas entre os frequentadores noturnos da cidade. O projeto "Uma Noite no El Mosquiton" pretende recriar a atmosfera animada dessa casa de shows icônica, trazendo de volta a diversidade de ritmos que encantou o público no passado.