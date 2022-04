Casa da tia e namorado suspeitos de esquartejar bebê é alvo de tiros em Manaus

A família está assustada com a represália e decidiu se mudar temendo um novo ataque. Ana Beatriz está presa no município de Autazes, onde o corpo da menina foi enterrado na intenção de ocultar o crime. Jhon Lenon permanece foragido.

Foi no local que supostamente Lorena Ferreira Rodrigues, 2, foi morta a pancadas pelo casal. Segundo testemunhas, alguns homens chegaram no local durante a noite e efetuaram vários disparos. O imóvel fica em uma vila, onde familiares de Jhon também residem, além de outros inquilinos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.