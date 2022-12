Carros são autuados por estacionamento irregular no Centro de Manaus

Manaus/AM - Quase dez veículos foram autuados nesta terça-feira (20) por estarem estacionados em locais proibidos pela sinalização e prejudicarem a circulação dos demais carros no Centro de Manaus.

Os agentes percorreram as avenidas Eduardo Ribeiro, Floriano Peixoto, Sete de Setembro, Saldanha Marinho e Lourenço da Silva Braga, em frente ao mercado municipal Adolpho Lisboa. Após as autuações, os motoristas foram orientados a retirarem os veículos e procurarem locais apropriados e permitidos para estacionamento.

Vagas especiais

Os agentes também realizaram fiscalização em estacionamentos em vagas especiais em frente a um hospital na zona Sul, para verificar se as vagas preferenciais de idosos e pessoas com deficiência estavam sendo usadas corretamente por pessoas portadoras da credencial.

No momento da abordagem, os agentes procuraram no painel dos veículos a credencial, no entanto, quatro carros não estavam com as autorizações em locais visíveis e foram autuados por estacionamento irregular pelos agentes de trânsito do IMMU.