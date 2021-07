Carro 'voa' na pista e atropela homem em grave acidente em Manaus

Os motoristas envolvidos no acidente aguardaram a chegada da perícia, para que fossem ser atribuídas as responsabilidades.

Segundo informações, um carro modelo Ford Ka, que estava trafegando no sentido Bairro-Centro, perdeu o controle, passou por cima do meio fio, se chocou violentamente em uma S-10, e ainda arrastou um pedestre que tentava atravessar a avenida para pegar ônibus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.