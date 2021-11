Carro vai parar debaixo de carreta durante acidente em viaduto de Manaus

Manaus/AM - Um motorista escapou da morte após o carro que ele dirigia ir parar debaixo de uma carreta no fim da manhã desta sexta-feira (5), no viaduto do bairro São José, na Zona Leste.

O acidente ocorreu na frente da Maternidade Ana Braga. Informações dão conta que um carro parou inesperadamente na via e a carreta precisou frear às pressas.

Contudo, o condutor do carro que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e a parte frontal do automóvel acabou entrado debaixo do veículo pesado.

Por sorte, ninguém ficou ferido, mas os danos materiais foram grandes.