Carro pega fogo na frente de supermercado e assusta condutores em Manaus; vídeos

Manaus/AM - Um carro pegou fogo na frente do supermercado Baratão nesta terça-feira (26), na Bola do Produtor, na Avenida Autaz Mirim, em Manaus.

Carro pega fogo na bola do produtor em Manaus pic.twitter.com/8y1GL1atCw — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 26, 2022

De acordo com informações da polícia, o motorista do carro modelo Gol relatou que o veículo estava aquecendo. Então, ele se dirigiu para uma oficina, mas durante o trajeto o carro acabou pegando fogo pela parte do painel.

O motorista então estacionou na frente do supermercado e desceu do veículo. O carro foi tomado pelo fogo e ficou destruído. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter as chamas. O condutor teve perda total do veículo.