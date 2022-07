Atropelador de criança e homem sai da cadeia após pagar fiança de R$ 3,6 mil em Manaus

Manaus/AM - Tailan de Albuquerque Barros, 23, que atropelou um homem e uma criança no último domingo (24), no bairro Armando Mendes, deve deixar a cadeia ainda hoje (26).

O homem pagou uma fiança estipulada pela Justiça, no valor de R$ 3,6 mil para responder o processo em liberdade. Enquanto isso, as vítimas Evandro Pena, 41, e Lucas Lima, 9, continuam internados e lutam pelas vidas na UTI do Hospital João Lúcio.

O estado de Evandro é ainda mais grave, pois segundo a família, ele está com massa encefálica saindo pelo ouvido. Além de Evandro e do pequeno Lucas, uma terceira pessoa também foi atropelada por Tailan no bairro, mas sofreu apenas ferimentos leves.

O caso revoltou populares que tentaram linchar o jovem, mas ele estava armado e atirou para cima para afugentar os moradores enfurecidos.