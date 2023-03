Carro pega fogo em estacionamento no Centro de Manaus

Manaus/AM - Um carro pegou fogo dentro de um estacionamento na noite desta quinta-feira (09), na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro, zona Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas no local, o dono do carro seria um morador das proximidades e foi informado sobre o incêndio em seu veículo, o mesmo relatou que teria trocado o óleo durante o dia e possivelmente pode ter sido uma pane elétrica. As imagens do local devem esclarecer o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), foi acionado para conter as chamas e informou que foi utilizado 400 litros de água.