Carro na contramão causa acidente em avenida de Manaus

A colisão fez com que o trânsito ficasse lento na via.

Segundo informações, o motorista, supostamente embriagado, que conduzia um carro modelo Logan, de cor preta, estava trafegando na contramão, quando acabou colidindo com veículo celta. Por sorte, ninguém ficou ferido, no entanto, os carros ficaram parcialmente destruídos.

