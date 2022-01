Carro fica destruído após motorista perder controle e bater contra semáforo em Manaus

Manaus/AM - Um carro ficou totalmente destruído após o motorista perder o controle do veículo e colidir contra um semáforo, na noite desta terça-feira (11), na avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com a polícia, o motorista do carro, modelo Citroen C4, estava dirigindo na avenida, no sentido Centro/Bairro, quando perdeu o controle da direção e bateu no semáforo. Não houve registro de feridos. Os agentes de trânsito da Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para controlar o tráfego na área.

