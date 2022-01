Carro é arremessado contra poste após colisão em Manaus; Casal está ferido

Manaus/AM - Um homem e uma mulher ficaram feridos no fim da manhã desse domingo (16), depois que o carro em que eles estavam foi arremessado contra um poste ao ser atingido por outro veículo na avenida Djalma Batista, em Flores, Zona Centro-Sul. O acidente aconteceu na frente de um supermercado e envolveu um carro HB20 e uma Pickup Strada. Um dos condutores, um idoso que conduzia o HB20, contou que seguia pela Avenida Djalma Batista, quando tentou pegar o retorno que fica ao lado do Restaurante Tropeiro. Ele afirma que sinalizou que ia entrar e diz não ter visto o outro automóvel. Nesse momento, a pickup surgiu na pista e acabou colidindo com o carro dele e depois com um poste de iluminação pública. O casal da pickup ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital 28 de Agosto. O idoso e a mulher que estava com ele no HB20 não ficaram feridos e permaneceram no local prestando socorro e esclarecimentos.

