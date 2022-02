Carro do Exército se envolve em acidente com veículo de passeio em Manaus

Informações preliminares dão conta de que o carro com os militares colidiu na traseira do Fiat Uno, e este bateu em um outro carro.

Manaus/AM - A chuva torrencial que caiu sobre Manaus nesta sexta-feira (18), resultou em ocorrências de acidentes em toda cidade, e uma delas, ocorreu na avenida Torquato Tapajós, durante a tarde, quando um carro do Exército Brasileiro acabou colidindo com um veículo de passeio.

