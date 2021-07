Carro de homem desaparecido é encontrado em chamas em Manaus

Manaus/AM- O carro de um homem que está desaparecido desde a tarde desta segunda-feira (26), foi encontrado no acostamento de um avenida do Conjunto Lula, do bairro do Distrito Industrial II, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo que consumia um carro modelo Astra, e após o incêndio ser controlado, familiares do dono do veículo chegaram ao local, e disseram ele está desaparecido desde as 17 horas de hoje.

Parentes fizeram buscas no carro e nas proximidades, mas não encontraram o homem.

O desaparecimento deverá ser registrado em uma delegacia.