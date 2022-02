Carro da Semsa de Autazes é usado para transportar cerveja em Manaus; vídeo

Tentamos contato com a Semsa do município, mas até o momento da publicação desta matéria, não recebemos resposta.

Manaus/AM - Um carro da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) do município de Autazes foi visto sendo utilizado para transportar um pacote de cerveja na tarde deste sábado (19), no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.