Carro com criança dentro capota em acidente em avenida de Manaus

Manaus/AM – O carro com uma criança capotou neste domingo (17) em um trecho da avenida das Torres. Outros dois veículos se envolveram no acidente.

De acordo com relato de uma das vítimas, o condutor do carro modelo Gol bateu no Ford Ka que acabou atingindo um terceiro veículo modelo Siena próximo a rua Fénix.

O condutor do Gol agarrou o filho para ele não se machucar e o carro acabou capotando, segundo testemunhas. O homem e um ocupante do Ford Ka foram encaminhados para uma unidade hospitalar com ferimentos leves.