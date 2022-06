Carro capota em ladeira e deixa 5 feridos em Manaus; Motorista estava bêbado

Enquanto descia a ladeira, o homem perdeu o controle da direção, colidiu com um muro e saiu capotando até parar no fim da rua. O homem sofreu escoriações na boca e a passageira que estava ao lado dele sofreu vários ferimentos no rosto.

Manaus/AM – Cinco pessoas ficaram feridas depois de um carro capotar várias vezes em uma ladeira, na rua Barão do Rio Branco, no bairro de Flores, na zona Centro-Sul.

